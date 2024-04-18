Ялычкин Ефсевлий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Ялычкин Трофим Степанов
Мать: Ялычкина Прасковья
Упоминается в возрасте 5 лет (по прошлой переписи 1816 года) в РС 1834 деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 425об., №16).
Смерть
1823
Запись в РС 1834 деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 425об., №16).