Ялычкин Ефсевлий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкин Ефсевлий Трофимов

Место рождения

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Ялычкин Трофим Степанов

Мать: Ялычкина Прасковья

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 5 лет (по прошлой переписи 1816 года) в РС 1834 деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 425об., №16).
Смерть
1823
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в РС 1834 деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 425об., №16).

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