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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Самодуров Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Самодуров Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Самодуров Григорий Андреев
Отец ребёнка: Самодуров Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Самодуров Андрей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно