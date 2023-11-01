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Пыжев Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Пыжев Григорий Власович

Мать: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Федосия Савостияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Савостияновна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Пыжева) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Федосия Савостияновна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пыжев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Федосия Савостияновна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пыжев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Федосия Савостияновна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Пыжев выбыл в ХЕРСОНСКУЮ губ. В 1822 Мартин Михайлович

Мать ребёнка: Федосия Савостияновна

Смерть
1815

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