Пыжев Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Федосия Савостияновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Савостияновна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Пыжева) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Федосия Савостияновна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Федосия Савостияновна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Федосия Савостияновна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пыжев выбыл в ХЕРСОНСКУЮ губ. В 1822 Мартин Михайлович
Мать ребёнка: Федосия Савостияновна
Смерть
1815