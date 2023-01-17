Тарасенко Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Тамара Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.05.1939

Дата смерти

23.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1955 по 1992
г. Одесса, Украина
Смерть
23.05.1992
г. Одесса, Одесская обл., Украина
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