Тарасенко Тамара Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1939
Дата смерти23.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1955 по 1992
г. Одесса, Украина
Смерть
23.05.1992
г. Одесса, Одесская обл., Украина