Язева (Захарова) Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язева (Захарова) Пелагея Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1836 по 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1837

Отец: Захаров Владимир Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1859

Дочь: Язева Параскева Павловна

Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Язева Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1862

Дочь: Язева Наталия Павловна

Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.08.1869

Дочь: Язева Марфа Павловна

Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Язев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язев Павел Ефимович

Смерть
Неизвестно
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