Язева (Захарова) Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1836 по 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1837
Отец: Захаров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1859
Дочь: Язева Параскева Павловна
Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Язева Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
11.08.1862
Дочь: Язева Наталия Павловна
Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
22.08.1869
Дочь: Язева Марфа Павловна
Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Язев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Язев Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Язев Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно