Алыпова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алыпов Сергей

Отец ребёнка: Алыпов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алыпова) Прасковья

Отец ребёнка: Алыпов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алыпов Василий

Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Алыпов Яков

Отец ребёнка: Алыпов Василий

Смерть
Неизвестно

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