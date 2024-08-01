Алыпова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алыпов Сергей
Отец ребёнка: Алыпов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алыпова) Прасковья
Отец ребёнка: Алыпов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алыпов Василий
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Алыпов Яков
Отец ребёнка: Алыпов Василий
Смерть
Неизвестно