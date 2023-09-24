Жалялова Харизе
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жалялов Жафар
Рождение ребёнка
1933
Сын: Жалялов Абуняти
Отец ребёнка: Жалялов Жафар
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Жалялова Алия
Отец ребёнка: Жалялов Жафар
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Жалялова Майсура
Отец ребёнка: Жалялов Жафар
Место жительства
1945
Карга, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно