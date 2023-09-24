Жалялова Харизе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалялова Харизе

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жалялов Жафар

Рождение ребёнка
1933

Сын: Жалялов Абуняти

Отец ребёнка: Жалялов Жафар

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Жалялова Алия

Отец ребёнка: Жалялов Жафар

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Жалялова Майсура

Отец ребёнка: Жалялов Жафар

Место жительства
1945
Карга, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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