Василий Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Евдоким Власов????
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Ксения Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Макарова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Ксения Макарова
Рождение ребёнка
1764 или 1768
Сын: Борис Васильев
Мать ребёнка: Ксения Макарова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Степан Васильев
Мать ребёнка: Ксения Макарова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ксения Макарова
Смерть
Неизвестно