Василий Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Евдоким Власов????

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Ксения Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Макарова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Ксения Макарова

Рождение ребёнка
1764 или 1768

Сын: Борис Васильев

Мать ребёнка: Ксения Макарова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Степан Васильев

Мать ребёнка: Ксения Макарова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ксения Макарова

Смерть
Неизвестно

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