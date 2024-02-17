Когут Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1958
Сын: Когут Владимир Степанович
Мать ребёнка: Когут Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Когут Константин Степановичь
Мать ребёнка: Когут Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Когут Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Когут Любовь Степановна
Мать ребёнка: Когут Мария
Смерть
Неизвестно