Когут Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Когут Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1958

Сын: Когут Владимир Степанович

Мать ребёнка: Когут Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Когут Константин Степановичь

Мать ребёнка: Когут Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Когут Ярослав Степанович

Мать ребёнка: Когут Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Когут Любовь Степановна

Мать ребёнка: Когут Мария

Смерть
Неизвестно
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