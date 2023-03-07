Емельянова Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1857 ст.
Дата смерти27.06.1859 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1857 ст.
1 (крещена 1) марта1857 года, запись № 2, Евдокия; восприемники при крещении – той же вотчины дворовый человек Давид Феодоров и дочь дьячка Льва Николаева Пелагея Львова;
Смерть
27.06.1859 ст.
Евдокия умерла 27 июня 1859 года в возрасте 3 года(так в документе) «от натуральной болезни»; похоронена 29 июня на Навольненском кладбище, запись № 23;