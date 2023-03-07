Емельянова Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Евдокия Емельяновна

Емельянова Евдокия Емельяновна

avatar

Место рождения

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

01.03.1857 ст.

Дата смерти

27.06.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1819 г.р.

Мать

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1857 ст.

Отец: Авдеев Емельян Авдеевич

Мать: Георгиева Матрёна Георгиевна

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
1 (крещена 1) марта1857 года, запись № 2, Евдокия; восприемники при крещении – той же вотчины дворовый человек Давид Феодоров и дочь дьячка Льва Николаева Пелагея Львова;
Смерть
27.06.1859 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Евдокия умерла 27 июня 1859 года в возрасте 3 года(так в документе) «от натуральной болезни»; похоронена 29 июня на Навольненском кладбище, запись № 23;
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close