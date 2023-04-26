Муценик Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муценик Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муценик Альберт

Рождение ребёнка
20.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муценик Альберт

Рождение ребёнка
16.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муценик Альберт

Смерть
Неизвестно

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