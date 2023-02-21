Нижельсий Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1952
Дочь: Нижельская Надежда Александровна
Мать ребёнка: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна
Рождение ребёнка
21.03.1955
Дочь: Семикина-Нижельская Вера Александровна
Мать ребёнка: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна
Рождение ребёнка
28.04.1959
Сын: Нижельский Николай Александрович
Мать ребёнка: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985