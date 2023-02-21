Нижельсий Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижельсий Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1952

Дочь: Нижельская Надежда Александровна

Мать ребёнка: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна

Рождение ребёнка
21.03.1955

Дочь: Семикина-Нижельская Вера Александровна

Мать ребёнка: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна

Рождение ребёнка
28.04.1959

Сын: Нижельский Николай Александрович

Мать ребёнка: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна

Смерть
1985
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