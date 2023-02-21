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Гришина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1890

Дата смерти

02.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1890

Отец: Гришин Николай Петров

Мать: Гришина Анастасия Васильева

Бракосочетание
03.10.1910

Муж: Гришин Алексей Глебович

Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: Колесникова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович

Рождение ребёнка
10.06.1915

Дочь: Бузанова Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гришин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович

Рождение ребёнка
03.05.1926

Сын: Гришин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович

Смерть
02.02.1977
Россия, Московская обл., п. Клязьма
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность III степени
Похороны
Неизвестно
Россия, Мамонтовка, Звягинское кладбище
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