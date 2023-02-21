Гришина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1890
Дата смерти02.02.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1890
Отец: Гришин Николай Петров
Бракосочетание
03.10.1910
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: Колесникова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович
Рождение ребёнка
10.06.1915
Дочь: Бузанова Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович
Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гришин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович
Рождение ребёнка
03.05.1926
Отец ребёнка: Гришин Алексей Глебович
Смерть
02.02.1977
Россия, Московская обл., п. Клязьма
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность III степени
Похороны
Неизвестно
Россия, Мамонтовка, Звягинское кладбище