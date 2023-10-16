Каппи (Ланта) Мария Элиясовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каппи (Ланта) Мария Элиясовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Каппи Андрей Петрович

Отец ребёнка: Каппи Пётр Андреевич

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Каппи Мария Петровна

Отец ребёнка: Каппи Пётр Андреевич

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каппи Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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