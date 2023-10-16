Каппи (Ланта) Мария Элиясовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1904
Отец ребёнка: Каппи Пётр Андреевич
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Каппи Мария Петровна
Отец ребёнка: Каппи Пётр Андреевич
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каппи Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно