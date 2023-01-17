Кононова (Хандрикова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1903
Отец: Хандриков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Кононов Ефим Константинович
Рождение ребёнка
31.01.1927
Дочь: Бурштейн Виктория Ефимовна
Отец ребёнка: Кононов Ефим Константинович
Рождение ребёнка
15.04.1930
Дочь: Наина Ефимовна
Отец ребёнка: Кононов Ефим Константинович
д.Бродовской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно