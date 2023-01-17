Кононова (Хандрикова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Хандрикова) Анна Федоровна

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Место рождения

Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1903

Отец: Хандриков Фёдор

Мать: не указана

Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Кононов Ефим Константинович

Рождение ребёнка
31.01.1927

Дочь: Бурштейн Виктория Ефимовна

Отец ребёнка: Кононов Ефим Константинович

Рождение ребёнка
15.04.1930

Дочь: Наина Ефимовна

Отец ребёнка: Кононов Ефим Константинович

д.Бродовской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Ефим Константинович

Смерть
Неизвестно
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