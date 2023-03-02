(Луц) Евдокия Антоновка
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочура (kochura) Яков (Yakov Petrovich)
Рождение ребёнка
29.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочура (kochura) Яков (Yakov Petrovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно