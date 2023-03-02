(Луц) Евдокия Антоновка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Луц) Евдокия Антоновка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Луц ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочура (kochura) Яков (Yakov Petrovich)

Рождение ребёнка
29.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочура (kochura) Яков (Yakov Petrovich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочура (kochura) Яков (Yakov Petrovich)

Смерть
Неизвестно
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