Лаврищев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1990
Сын: Лаврищев Денис Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно