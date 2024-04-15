(Леонова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леонова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Леонов Федор Григорьевич

Мать: Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1971 и 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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