(Леонова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1971 и 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно