Хрусталёв Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Канаева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Хрусталёва Евдокия Филипповна
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Аничкина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Хрусталёва Евдокия Филипповна
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно