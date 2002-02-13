Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1910

Дата смерти

13.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1910

Отец: Абзалилов Хайрулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1933

Сын: Усманов Рафаил Хазипович

Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Усманова Зумара Хазиповна

Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович

Рождение ребёнка
11.09.1940

Сын: Усманов Радик Хазипович

Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Усманов Раиль Хазипович

Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович

Смерть
13.02.2002

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