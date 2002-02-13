Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1910
Дата смерти13.02.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1910
Отец: Абзалилов Хайрулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1933
Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Усманова Зумара Хазиповна
Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович
Рождение ребёнка
11.09.1940
Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович
Смерть
13.02.2002