Орлова Зинаида Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1938
Сын: Орлов Ростислав Васильевич
Отец ребёнка: Орлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.03.1945
Дочь: Иванова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно