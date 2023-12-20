Орлова Зинаида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Зинаида Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.1938

Сын: Орлов Ростислав Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.03.1945

Дочь: Иванова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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