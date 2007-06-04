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Минаев Дмитрий Сергеевич
Минаев Дмитрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Минаев Сергей Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Минаева (Ерошкина) Ольга Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2007
Отец:
Минаев Сергей Анатольевич
Мать:
Минаева Ольга Владимировна
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