Минаев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2007

Отец: Минаев Сергей Анатольевич

Мать: Минаева Ольга Владимировна

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