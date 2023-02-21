Чиряскина Мария МАтвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1910
Дата смерти26.12.1986
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1910
Отец: Чиряскин Матвей Матвеевич
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
19.01.1951
Дочь: Рябова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Ларькин Сергей Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1955
Дочь: Притворова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Ларькин Сергей Константинович
Смерть
26.12.1986