Чиряскина Мария МАтвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиряскина Мария МАтвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1910

Дата смерти

26.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1910

Отец: Чиряскин Матвей Матвеевич

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
19.01.1951

Дочь: Рябова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Ларькин Сергей Константинович

Рождение ребёнка
05.01.1955

Дочь: Притворова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Ларькин Сергей Константинович

Смерть
26.12.1986
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