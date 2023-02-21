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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Гусев Игнат Федотович

Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Гусев Илья Федотович

Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Гусев Устин Федотович

Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Гусев Егор Федотович

Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Гусев Варфоломей Федотович

Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Гусев Иван Федотович

Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Гусев Петр Федотович

Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич

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