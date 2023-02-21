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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Гусев Илья Федотович
Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Гусев Егор Федотович
Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Гусев Варфоломей Федотович
Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Гусев Иван Федотович
Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Гусев Петр Федотович
Отец ребёнка: Гусев Федот Григорьевич