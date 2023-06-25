Фокин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности