Фокин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2015

Сын: Фокин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2017

Сын: Фокин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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