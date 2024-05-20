Величко Игнат Акимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Величко Игнат Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1919

Сын: Величко Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Домникия Федотовна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Кипа Тимофей Васильевич Кипина Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно

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