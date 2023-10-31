Балашова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1972
Дочь: Яськина Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Балашов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Николай Константинович
Отец ребёнка: Балашов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Николай Константинович
Отец ребёнка: Балашов Константин Николаевич