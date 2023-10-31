Балашова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова Нина Николаевна

Балашова Нина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1972

Дочь: Яськина Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Балашов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Николай Константинович

Отец ребёнка: Балашов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Николай Константинович

Отец ребёнка: Балашов Константин Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close