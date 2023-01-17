Чайковский Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайковский Петр Ильич

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Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.04.1840

Дата смерти

25.10.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1840 по 1848
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1848 по 1849
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1849 по 1850
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место жительства
С 1850 по 1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1866 по 1878
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1878 по 1878
Кларан, Швейцария
Место жительства
С 1887 по 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.10.1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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