Чайковский Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения25.04.1840
Дата смерти25.10.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1840 по 1848
Место жительства
С 1848 по 1849
Место жительства
С 1849 по 1850
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место жительства
С 1850 по 1866
Место жительства
С 1866 по 1878
Место жительства
С 1878 по 1878
Кларан, Швейцария
Место жительства
С 1887 по 1893
Смерть
25.10.1893