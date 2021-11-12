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Ленёв Александр Иванович

Место рождения

Сталиногорск

Дата рождения

25.09.1944

Дата смерти

12.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1944

Отец: Ленёв Иван

Мать: Минайкина Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленёва Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ленёва Татьяна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1963

Жена: Ленёва Татьяна Борисовна

Смерть
12.11.2021
Москва, город федерального значения Москва

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