Ленёв Александр Иванович
Место рожденияСталиногорск
Дата рождения25.09.1944
Дата смерти12.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1944
Отец: Ленёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленёва Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ленёва Татьяна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1963
Жена: Ленёва Татьяна Борисовна
Смерть
12.11.2021
Москва, город федерального значения Москва