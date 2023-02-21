Кудрявцева (Епифанова) Степанида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1903
Отец: Епифанов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дементеева Анисия Леоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Леон Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Леон Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Леон Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно