Кудрявцева (Епифанова) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Епифанова) Степанида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1903

Отец: Епифанов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дементеева Анисия Леоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Леон Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Леон Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Леон Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Леон Родионович

Смерть
Неизвестно
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