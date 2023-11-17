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Наседкин Семен Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1872 ст.

Отец: Наседкин Мефодий Васильевич

Мать: Наседкина Мелания Павловна

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Наседкин Сазон Семенович

Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.09.1898 ст.

Дочь: Софья Семеновна

Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.12.1900

Сын: Наседкин Филипп Семенович

Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.12.1902 ст.

Сын: Наседкин Ефимий Семенович

Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Агрипина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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