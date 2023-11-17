Наседкин Семен Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1872 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
13.09.1898 ст.
Дочь: Софья Семеновна
Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
?.12.1900
Сын: Наседкин Филипп Семенович
Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
18.12.1902 ст.
Сын: Наседкин Ефимий Семенович
Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно