Малышев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Федор

Малышев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1876

Сын: Малышев Василий

Мать ребёнка: Малышева ?

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Малышев Антон

Мать ребёнка: Малышева ?

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Малышев Никита

Мать ребёнка: Малышева ?

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Малышев Алексей

Мать ребёнка: Малышева ?

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Анисим

Мать ребёнка: Малышева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Михаил

Мать ребёнка: Малышева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Малышева ?

Смерть
Неизвестно
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