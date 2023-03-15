Малышев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1876
Сын: Малышев Василий
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Малышев Антон
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Малышев Никита
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малышев Алексей
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Анисим
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Михаил
Мать ребёнка: Малышева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Малышева ?
Смерть
Неизвестно