Макеева Евдокия (Авдотья) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1795
Дата смертиС 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1795
Отец: Павел Иванов
Мать: Домна Васильева
Бракосочетание
12.06.1812
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.05.1831
Отец ребёнка: Макеев Прохор Макеевич
Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
С 1858