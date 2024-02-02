Макеева Евдокия (Авдотья) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Евдокия (Авдотья) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1795

Дата смерти

С 1858

Пол

Женский

Отец

С 1774 по 1775 г.р.

Мать

С 1775 по 1776 г.р.

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1795

Отец: Павел Иванов

Мать: Домна Васильева

Бракосочетание
12.06.1812

Муж: Макеев Прохор Макеевич

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.05.1831

Сын: Макеев Родион Прохорович

Отец ребёнка: Макеев Прохор Макеевич

Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
С 1858
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