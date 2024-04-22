Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Евдоким Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Анисим Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Колочкова Мавра Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

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