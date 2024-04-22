Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Евдоким Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Анисим Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Колочкова Мавра Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич