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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Коваленко Федор Никитович

Отец ребёнка: Коваленко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Коваленко Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цымбал Зоя Никитична

Отец ребёнка: Коваленко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесхлебная Александра Никитична

Отец ребёнка: Коваленко Никита

Смерть
1932
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