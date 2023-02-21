?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Коваленко Федор Никитович
Отец ребёнка: Коваленко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Коваленко Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цымбал Зоя Никитична
Отец ребёнка: Коваленко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесхлебная Александра Никитична
Отец ребёнка: Коваленко Никита
Смерть
1932