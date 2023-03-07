Амир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмир

Амир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Абу Бакр

Мать: не указана

Смерть
1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close