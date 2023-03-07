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Амир
Амир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
1858
Пол
Мужской
Отец
Абу Бакр
1761 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯХ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Абу Бакр
Мать: не указана
Смерть
1858
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