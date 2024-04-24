Слободская (Слободская) Ефросинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1903 ст.
5 июля 1903 г., крещена 6, запись 143. Ефросинья. Крестьянин деревни Владимировки Алексеевской волости Василий Тимофеев Слободской и законная жена его Христина Иоанновна оба православные ГАКО Ф. 154 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно