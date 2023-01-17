Freund (Bossauer) Dorothea
Место рождения
Дата рождения10.06.1865
Дата смерти10.02.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Alvina
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Бракосочетание
06.11.1886
Рождение ребёнка
1887
Сын: Freund Heinrich
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Рождение ребёнка
15.07.1900
Дочь: Kaufmann Katharina
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Рождение ребёнка
15.07.1900
Сын: Freund Alexander
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Simon Elise
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Рождение ребёнка
1906
Сын: Freund Konstantin
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Lidija
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Рождение ребёнка
1910
Сын: Freund Wilchelm
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Freund Philipp
Отец ребёнка: Freund Johann Philipp
Смерть
10.02.1932
Морозовка