Freund (Bossauer) Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFreund (Bossauer) Dorothea

Freund (Bossauer) Dorothea

avatar

Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.06.1865

Дата смерти

10.02.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

1883 г.р.
1887 г.р.
1900 г.р.
1900 г.р.
1904 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Alvina

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.11.1886

Муж: Freund Johann Philipp

Рождение ребёнка
1887

Сын: Freund Heinrich

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
15.07.1900

Дочь: Kaufmann Katharina

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Freund Alexander

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Simon Elise

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Freund Konstantin

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Lidija

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Freund Wilchelm

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Freund Philipp

Отец ребёнка: Freund Johann Philipp

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
10.02.1932
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Морозовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close