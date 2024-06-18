Степан Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Кондратий Петров
Мать: Наталья Кузмина
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1782
Жена: Анна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Надежда Степанова
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Степан Степанов
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Смерть
1834