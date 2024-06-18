Степан Кондратьев Около 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степан Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Между 1737 и 1741 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Кондратий Петров

Мать: Наталья Кузмина

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1782

Жена: Анна Павлова

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Надежда Степанова

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Степан Степанов

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лучинин Ефим Степанов

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Смерть
1834

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