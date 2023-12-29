Понукалин Кронид Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1937
Дата смерти05.08.1993
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.1993