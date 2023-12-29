Понукалин Кронид Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонукалин Кронид Семенович

Понукалин Кронид Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1937

Дата смерти

05.08.1993

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1937

Отец: Понукалин Семен (Касим) Николаевич

Мать: Яроцкая Муза Кронидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.08.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.