Кашин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кашин Григорий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Кашина Ксения Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кашин Василий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кашин Леонид Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1924
Дочь: Тутуева Надежда Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно