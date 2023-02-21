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Кашин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кашин Григорий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Сысоево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Кашина Ксения Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Сысоево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кашин Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Сысоево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кашин Леонид Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Сысоево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.08.1924

Дочь: Тутуева Надежда Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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