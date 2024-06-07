Вера Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов
Рождение ребёнка
20.12.1908
Сын: Лунин Павел Николаев
Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов
Михайловская
МК 1908 лист 328 20.12.1908 Павел | Родители Балахнинский мещанин Николай Павлов Лунин и законная жена его Вера Михайлова православного вероисповедания | Воспреемник того же дома отрок Александр Павл... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: (Лунина) Фаина Николаева
Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов
Гаврилищи
Рождение ребёнка
03.07.1912
Сын: Лунин Павел Николаев
Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов
Мк 1912 лист 332 Проживающий в деревне Гаврилищах Балахнинский мещанин Николай Павлов Лунин и законная жена его Вера Михайлова православного вероисповедания | Воспреемник того же дома отрок Григорий П... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1914
Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов
Гаврилищи
Рождение ребёнка
21.04.1916
Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов
Гаврилищи
Рождение ребёнка
13.01.1918
Дочь: (Лунина) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов
Гаврилищи
Смерть
Неизвестно