Вера Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вера Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Григорий Николаев

Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов

Рождение ребёнка
20.12.1908

Сын: Лунин Павел Николаев

Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов

Михайловская
МК 1908 лист 328 20.12.1908 Павел | Родители Балахнинский мещанин Николай Павлов Лунин и законная жена его Вера Михайлова православного вероисповедания | Воспреемник того же дома отрок Александр Павл... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: (Лунина) Фаина Николаева

Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов

Гаврилищи
Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Лунин Павел Николаев

Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов

Мк 1912 лист 332 Проживающий в деревне Гаврилищах Балахнинский мещанин Николай Павлов Лунин и законная жена его Вера Михайлова православного вероисповедания | Воспреемник того же дома отрок Григорий П... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1914

Сын: Лунин Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов

Гаврилищи
Рождение ребёнка
21.04.1916

Сын: Лунин Витилий Николаев

Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов

Гаврилищи
Рождение ребёнка
13.01.1918

Дочь: (Лунина) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Лунин Николай Павлов

Гаврилищи
Смерть
Неизвестно

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