Каменева Г. И. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменева Г. И.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1943 по 1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1937

Дочь: Васильева Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Каменев Семён Степанович

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменев Семён Степанович

Смерть
С 1943 по 1945
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