Каменева Г. И.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1943 по 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1937
Дочь: Васильева Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Каменев Семён Степанович
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1943 по 1945