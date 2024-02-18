Дрягин Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрягин Павел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрягин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрягин Тимофей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрягин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Дрягин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дрягин Григорий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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