Захарова (Гриневич) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Захарова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: (Захарова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович
Рождение ребёнка
11.06.1948
Сын: Захаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович
Рождение ребёнка
08.10.1951
Сын: Захаров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович