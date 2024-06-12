Захарова (Гриневич) Мария Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова (Гриневич) Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Захарова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: (Захарова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
11.06.1948

Сын: Захаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
08.10.1951

Сын: Захаров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Егорович

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