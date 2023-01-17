Винокуров Фёдор Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Фёдор Корнилович

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Винокуров Корнил

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Винокурова Федосья Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Винокуров Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Винокурова Федосья Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Федосья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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