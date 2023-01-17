Винокуров Фёдор Корнилович
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Винокуров Корнил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Винокурова Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Винокуров Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Винокурова Федосья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно