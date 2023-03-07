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Дубовик Дионисий Петрович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

06.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1881

Отец: Дубовик Пётр Ефимович

Мать: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268
Крещение
07.05.1881
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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