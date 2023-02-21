Коробкина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1986
Сын: Коробкин Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Коробкин Вячеслав Вениаминович
Рождение ребёнка
18.08.1987
Дочь: Зуева Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Коробкин Вячеслав Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно