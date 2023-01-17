Цветков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1869 ст.
Дата смерти04.01.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1869 ст.
Отец: Андрей Петрович
Гражданство
С 30.01.1869 по 04.09.1870 ст.
Россия
Место жительства
С 30.01.1869 по 04.09.1870 ст.
Крещение
31.01.1869 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
04.01.1870 ст.
Похороны
06.09.1870 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область