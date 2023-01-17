Цветков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветков Иван Андреевич

Цветков Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

30.01.1869 ст.

Дата смерти

04.01.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1869 ст.

Отец: Андрей Петрович

Мать: Цветкова Мария Алексеевна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 30.01.1869 по 04.09.1870 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 30.01.1869 по 04.09.1870 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крещение
31.01.1869 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
04.01.1870 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
06.09.1870 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close