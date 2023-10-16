Пилецкая (Зенькович) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилецкая (Зенькович) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1969

Дата смерти

26.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1969

Отец: Зенькович Иван Игнатьевич

Мать: Зенькович Зинаида Борисовна

Рождение ребёнка
23.08.1991

Сын: Пилецкий Евгений Святославович

Отец ребёнка: Пилецкий Святослав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилецкий Святослав Михайлович

Смерть
26.11.1992
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