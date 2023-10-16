Пилецкая (Зенькович) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1969
Дата смерти26.11.1992
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1969
Рождение ребёнка
23.08.1991
Сын: Пилецкий Евгений Святославович
Отец ребёнка: Пилецкий Святослав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пилецкий Святослав Михайлович
Смерть
26.11.1992